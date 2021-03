Movimento Servir o Benfica pede audiência à mesa da AG para entregar assinaturas

O Movimento Servir o Benfica entregou esta sexta-feira uma carta assinada pelos pelos associados João Pinheiro, João Leite e Tiago Godinho, na secretaria do Estádio da Luz, com o objetivo de solicitar reunião até 9 de Abril, para entrega do requerimento com os mais de 10 mil votos subscritos, para convocação de assembleia-geral extraordinária do Benfica.





O objetivo desta mesma AG para este grupo de sócios encarnados é o "esclarecimento cabal do processo eleitoral realizado no passado dia 28 de outubro e, por outro, a criação de um Regulamento Eleitoral que dote processos futuros de maior transparência e independência, para que, qualquer que seja o resultado de eleições futuras, não haja qualquer tipo de dúvida na forma ou no resultado".Segundo a missiva, a assembleia-geral extraordinária "deve realizar-se apenas após a final da Taça de Portugal em futebol, ressalvando que os objetivos da reunião em nada interferem no trabalho diário das várias equipas desportivas do clube".O Servir o Benfica formalizou hoje o pedido de reunião com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica para entrega de requerimento acompanhado por registo de assinaturas de associados correspondente a um valor minímo de dez mil votos, subscritores do pedido de realização de uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária.Recordamos que, logo após o processo eleitoral, o Servir o Benfica solicitou ao Prof. Doutor Rui Pereira a convocação de uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária por sua iniciativa, através de requerimento fundamentado. No entanto, para iniciar o processo, foi exigida a apresentação de assinaturas correspondentes ao numero de votos consagrados nos estatutos para convocação da mesma, pelo que foi iniciada uma recolha pública para o efeito.A recolha que se mantém em curso até a entrega formal que agora se solicita reuniu até ao momento um número superior aos dez mil votos de sócios efectivos com filiação superior a 10 anos, de acordo com os estatutos em vigor.Os pontos propostos a discussão visam, por um lado, o esclarecimento cabal do processo eleitoral realizado no passado dia 28 de Outubro e, por outro,a criação de um Regulamento Eleitoral que dote processos futuros de maior transparência e independência, para que, qualquer que seja o resultado de eleições futuras, não haja qualquer tipo de dúvida na forma ou no resultado .Tendo em conta a salvaguarda dos superiores interesses do Sport Lisboa e Benfica e dos seus associados, considera-se que a reunião de Assembleia Geral Extraordinária requerida se deve realizar apenas após a final da Taça de Portugal em futebol, ressalvando que os objetivos da reunião de Assembleia Geral Extraordinária em nada interferem no trabalho diário das várias equipas desportivas do Clube. Esta reunião deverá acontecer num espaço que permita a participação presencial de elevado número de associados, nomeadamente o Estádio da Luz ou, se o Clube assim o entender, em espaço fechado de grandes dimensões em regime de aluguer.Deve, também, ser integralmente mantida toda a documentação relativa a eleição do passado dia 28 de Outubro, nomeadamente as actas processuais e os talões de confirmação dos votos físico, para que possam ser objecto de discussão na reunião de Assembleia Geral Extraordinária ora requerida.O Servir o Benfica agradece a todos os que se associaram (ou venham, ainda, a associar) a subscrição do presente requerimento e reforçaa necessidade de presença na reunião de Assembleia Geral Extraordinária a agendar.Viva o Sport Lisboa e Benfica!