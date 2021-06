Movimento Servir o Benfica pede para que adeptos tirem conclusões do almoço de Vieira com Pinto da Costa

O Movimento Servir o Benfica comentou esta sexta-feira o almoço de Luís Filipe Vieira com Pedro Proença e em particular com Pinto da Costa, presidente do FC Porto. Para o grupo de sócios que trabalha para a realização de uma assembleia-geral extraordinária (AGE) - para aprovar um regulamento eleitoral e auditar o último processo eleitoral - ficou provado o porquê de o presidente das águias não aceitar a marcação da AGE para o dia de hoje.





"Hoje o Servir o Benfica percebeu que afinal a assembleia-geral extraordinária não pôde ser marcada para dia 26 de junho. Não por Luís Filipe Vieira estar a acompanhar a equipa principal, como tinha sido assumido pelo ex-presidente da mesa da assembleia-geral [Rui Pereira] na última comunicação da mesa da assembleia-geral do Benfica, mas sim para almoçar com o líder do clube que nos últimos 30 anos tudo tem feito para prejudicar o Sport Lisboa e Benfica. Que os sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica saibam tirar deste facto as suas conclusões", reiterou o grupo de sócios a