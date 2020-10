Movimento Servir o Benfica pede que se cumpra a tradição democrática do clube

O Movimento Servir o Benfica pede que se cumpra a "tradição democrática" de um clube que "já o era antes de 25 de abril de 1974", deixando várias dúvidas sobre os procedimentos de votos nas eleições desta quarta-feira. Esta posição é subscrita por 55 sócios das águias como é vincado no artigo.



Leia o artigo na íntegra:





O Movimento Servir o Benfica foi criado na congregação da vontade de associados anónimos do Sport Lisboa e Benfica que entenderam que estava na altura de ter voz e de expressar as suas preocupações sobre a realidade actual do Sport Lisboa e Benfica.Definimos três pilares fundamentais para o Sport Lisboa e Benfica:- Ambição desportiva, num clube que tem que ser naturalmente hegemónico em Portugal e competitivo na Europa;- Transparência, devendo ser uma referência para qualquer organização nacional até por se tratar de uma instituição que tem merecidamente o estatuto de utilidade pública;- Tradição Democrática, num clube que já era democrático antes de 25 de Abril de 1974.É sobre este último pilar que vamos falar. Num acto eleitoral cuja organização é da responsabilidade dos actuais órgãos sociais, será aceitável que o processo seja manchado por:- Um voto electrónico controlado pela gestão do clube, num sistema fechado e não auditado desde 2006 por qualquer entidade independente?- A não existência de cadernos eleitorais?Será ainda aceitável ou democrático que havendo, desta vez, voto eletrónico com comprovativo físico, a Mesa da Assembleia Geral não queira a eventual recontagem física dos votos em urna? (Além do embelezamento daquilo que parece ser desde já uma fraude, para que serve então o comprovativo em papel?)Para o Movimento Servir o Benfica, este é um processo que conduz a pouca transparência e ao triste desfecho de não garantir uma eleição imaculada, defraudando as expectativas dos Benfiquistas que querem continuar a acreditar num Sport Lisboa e Benfica democrático.Por outro lado, intriga-nos como diversos apoiantes da recandidatura de Luís Filipe Vieira aceitam tudo isto de bom grado. Por isso, vimos por este meio questionar directamente o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro do Governo de Portugal; Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Dr. Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal; Dr. Telmo Correia, deputado da Assembleia da Républica; Dr. Duarte Pacheco, deputado da Assembleia da Républica, e o candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista candidata aos órgãos sociais encabeçada por Luís Filipe Vieira, Dr. Rui Pereira, ex - Ministro da Administração Interna, ministério que tem sob sua tutela a Comissão Nacional de Eleições:- Consideram aceitável o processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica?- Consideram legítimo, enquanto actuais responsáveis políticos, a implementação de votação electrónica em eleições para a Administração Central ou Local?- Podemos concluir que a contagem física para V.Exas. é dispensável?- Revêem-se na opacidade plasmada em todo este processo?Estas respostas são prementes, porque está em causa a democracia do Sport Lisboa e Benfica. Não queremos acreditar que altas figuras dos principais órgãos da República Portuguesa legitimem com o seu apoio este processo eleitoral.Francisco Mourão Benitez - sócio 3082José Carranca - sócio 4679João Pais - sócio 6215Carlos Friaças - sócio 7130Fernando Silva - sócio 7917João Pinheiro- 8238Pedro Carmo - sócio 8425Nuno Araujo - sócio 9800David Gonçalves - sócio 10255Antonio Saraiva - sócio 10881Ricardo Araújo - sócio 11032Pedro Carmo - sócio 11129Nuno Dias Ferreira Leite - sócio 11.620Miguel Pedro Mauricio Pinho - sócio 12726Rui Ferreira - sócio 14215Luís Figueiredo - sócio 14866Pedro Pinto - sócio 15372Frederico Santos - sócio 18035Bruno Silva - sócio 19178Tiago Godinho - sócio 19385Gonçalo Almeida - sócio 19530Bruno Teixeira - sócio 20141Manuel Filipe Monteiro Gaspar - sócio 20469Victor Mendonça - sócio 20565Rui Fernandes - sócio 26589Alexandre Teixeira - sócio 26647Mário Baptista - sócio 27102João Marecos - sócio 27634Francisco Costal - sócio 33371Hugo Claudino - sócio 34340Manuel Serra - sócio 37460Filipe Mugeiro - sócio 38723Rui Amaro - sócio 40958Miguel Costal - sócio 42785Walter Manica - sócio 43648Tiago Marquês - sócio 44664Daniel Gaspar - sócio 52038Jaime Amores - sócio 52737Frederico Amores - sócio 53156João Norte - sócio 53390Gonçalo Dias Farinha Pereira - sócio 58695Sérgio Ramos - sócio 61986André Trancoso - sócio 65623Diogo Anjos - sócio 71331Cláudio Bernardino - sócio 71494Manuel David Percheiro - sócio 93905Christopher Apps - Sócio 114872/1José Antunes - sócio 131360José Carlos Oliveira - sócio 138104Catarina Rocha - sócio 164051Jorge Mota - sócio 149290Vanessa Fialho - sócio 155460Tiago Delfino - sócio 172249Luis mondragao - sócio 191407Marcos Lemos - sócio 238008