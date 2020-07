Movimento 'Servir o Benfica' "preocupado" por ver nome do clube associado a mais um processo

O movimento 'Servir o Benfica', formado em setembro de 2013 e que assumiu que até outubro irá apresentar um projeto para o clube, mostrou-se "surpreendido" e "preocupado" com o facto de o nome do Benfica estar a ser "mais uma vez mencionado num processo judicial". Em causa está uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube, num processo denominado 'Saco Azul'.





"Fomos surpreendidos sobre o suposto processo interposto ao Sr. Presidente Luís Filipe Vieira, tendo como potencial consequência a possibilidade da Sociedade Anónima do Sport Lisboa e Benfica ser constituída arguida no referido processo", refere o movimento, em comunicado."Conforme nosso, continuamos a querer acreditar que em momento algum foi ultrapassada a linha vermelha do Sport Lisboa e Benfica. Não obstante, não podemos registar com preocupação e com um sentimento profundo de tristeza que o nome do Sport Lisboa e Benfica seja - mais uma vez - mencionado num processo judicial. Desejamos que a justiça seja célere, tanto na comunicação da constituição ou não da Sociedade Anónima como arguida, como no apuramento cabal de todos factos", conclui.