Movimento Servir o Benfica pretende definir cores dos equipamentos e um provedor do clube

O Movimento Servir o Benfica anunciou esta quinta-feira mais três medidas que defende devam ser implementadas caso a lista encabeçada por Francisco Benitez chegue à presidência em outubro.





Desde logo, a lista assumiu que deve haver uma recontagem de sócios de cinco em cinco anos. "Para garantir um controlo do número de associados mais rigoroso, beneficiando o clube também na sua organização e comunicação com os associados, e ajudando a reduzir alguns dos atrasos no pagamentos de quotas", esclarecem através de uma publicação no Facebook, reinvindicando que as cores dos equipamentos do Benfica devam ser padronizadas. "Respeitar o regulamento do cube é um imperativo de que não abdicamos. O Movimento entende as necessidades comerciais dos dias de hoje, mas as cores e símbolos do Sport Lisboa e Benfica são imutáveis até que os sócios decidam alterá-los. O Movimento realça ainda que as cores vermelho e branco constituem, estatutariamente, símbolos tradicionais do clube", pode ler-se.O movimento que tem Benitez como figura para presidente prometeu ainda a criação do cargo de provedor no clube da Luz. "Será um cargo não remunerado que permitirá aos sócios do Benfica um canal de comunicação privilegiado, tendo garantido um espaço semanal do Provedor na BenficaTV (para nós a designação da nossa TV será sempre esta)", sustentam.