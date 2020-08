Movimento Servir o Benfica quer assembleias ao fim-de-semana e diminuição do preço das quotas

O Movimento Servir o Benfica publicou esta terça-feira mais algumas ideias que tem para o clube. Além de defender que as assembleias-gerais das águias devem ser realizadas ao fim-de-semana, aos sábados ou domingos à tarde, a lista encabeçada por Francisco Benitez reinvindica a redução do preço das quotas dos sócios.





"Sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do clube, é nossa intenção acabar com a 13ª quota e, por outro lado, estimular a redução regular de quotas dos associados através de campanhas de angariação de novos associados. Um sócio que seja proponente de dois sócios efetivos / correspondentes, terá direito a um desconto mensal de um euro por associado angariado, durante um ano", pode ler-se na mensagem publicada no Facebook de campanha onde também é defendido a limitação da antecipação de verbas aos anos de duração de um mandato "salvaguardando, nos estatutos da SAD e clube, situações extraordinárias que deverão ser aprovadas nas respectivas AG’s".