Movimento Servir o Benfica questiona venda de Rúben Dias e compra de Otamendi

O Movimento Servir o Benfica emitiu esta segunda-feira um comunicado a solicitar esclarecimentos à administração da SAD do Benfica relativamente ao negócio da venda de Rúben Dias ao Manchester City, que envolve também a aquisição de Nicolás Otamendi ao clube inglês.





Em nota divulgada no Facebook, a lista que concorre às eleições do Benfica liderada por Rafael Benitez "espera que sejam esclarecidas" questões como"valores de intermediação do negócio", "prazos de pagamento" e "impacto desta troca de jogadores na massa salarial da SAD". "Recordamos que Rúben Dias tinha uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, sendo a venda efectuada por valores que no máximo poderão atingir cerca de 72 milhões de euros", lembra o referido comunicado.