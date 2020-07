Movimento “Servir o Benfica” reage à contratação de Jorge Jesus

O movimento "Servir o Benfica", que já prometeu apresentar uma lista candidata à presidência do clube nas eleições de outubro, também já reagiu à contratação de Jorge Jesus. O movimento promete estabilidade ao técnico, caso vença o ato eleitoral.





"Face à contratação do treinador Jorge Jesus e respectiva equipa técnica para dirigir a equipa de futebol sénior profissional do Sport Lisboa e Benfica, vem o Movimento Servir o Benfica comunicar o seguinte:1 - O Movimento deseja o maior sucesso desportivo a Jorge Jesus, pois o seu sucesso será o nosso sucesso e nada nos guia que não a vontade de vencer todas as competições em que o Sport Lisboa e Benfica está envolvido.2 - Sendo a lista apresentada a sufrágio eleita em Outubro pelos sócios do Sport Lisboa e Benfica, Jorge Jesus terá todas as condições de estabilidade para, da melhor forma, desempenhar as suas funções, estando, o seu desempenho em permanente avaliação como qualquer funcionário do Sport Lisboa e Benfica.3 - Não obstante, não pode o Movimento olvidar os acontecimentos que envolveram o término do vínculo contratual no verão de 2016, nomeadamente as declarações proferidas pela estrutura directiva do Sport Lisboa e Benfica a respeito da mudança de paradigma com a aposta na formação que pedia um diferente perfil para o cargo de treinador principal, bem como todo o clima de crispação bilateral entre as partes que terminou, inclusivamente, num diferendo judicial disputado na comunicação social, gerando diversas acusações mútuas que não se enquadram nos valores pelos quais aprendemos a admirar, respeitar e amar o Sport Lisboa e Benfica, e de acordo com os quais desejamos, com a confiança dos associados, Servir o Benfica.4 - Para o Movimento fica bem claro que o rumo defendido pela Direcção liderada por Luís Filipe Vieira é uma enorme falácia que mais não é do que navegação à vista, em que os interesses desportivos do Sport Lisboa e Benfica são secundarizados de acordo com as circunstâncias, numa lógica economicista que nos terá custado o inédito pentacampeonato, ano em que o investimento total no reforço da equipa de futebol profissional foi inferior ao que, agora, num momento de verdadeira incógnita económica, se investe num treinador do qual foi dito em diversas ocasiões e de várias formas que não se enquadrava no famigerado "projecto desportivo da estrutura" do Sport Lisboa e Benfica. Foi Jorge Jesus que mudou ou é o projecto que muda ao sabor do vento?5 - O movimento conclui que, tendo a actual Direcção presidida por Luís Filipe Vieira abdicado do investimento no plantel nas últimas três temporadas, desinvestimento esse que resultou em duas épocas de marcado insucesso desportivo nas últimas três temporadas e inferioridade face a um adversário cujas dificuldades de tesouraria e financiamento são públicas, e fazendo-o agora com um contrato para um treinador que corresponde a um avultado investimento, a apenas três meses das eleições, muito mais do que a vontade de engrandecer o palmarés desportivo do Sport Lisboa e Benfica, norteia a política desportiva do futebol profissional o receio de uma eventual derrota eleitoral dos órgãos em funções.6 - Faz sentido o investimento no projecto desportivo estar sujeito, não à consolidação da equipa de futebol profissional em Portugal e suportando-a de real ambição europeia, mas sim ao calendário eleitoral?O que faz sentido é Servir o Benfica!#ServirOBenfica"