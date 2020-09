Movimento 'Servir o Benfica' reforça necessidade de voto físico

O movimento 'Servir o Benfica' respondeu já este domingo ao comunicado da mesa da AG dos encarnados. A lista, encabeçada por Francisco Benitez, reforçou a necessidade de voto físico nas próximas eleições das águias, sob pena de remeter uma comunicação para a Comissão Nacional de Protecção de Dados.





"VOTO FÍSICOFoi hoje publicada no site do Sport Lisboa e Benfica uma comunicação aos sócios da parte do Presidente em substituição da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, em modo de resposta aos pedidos apresentados pelas diversas candidaturas nas últimas semanas. A posição do Movimento Servir o Benfica é a de considerar que estas justificações hoje tornadas públicas não servem os interesses superiores do Sport Lisboa e Benfica nem dos seus sócios, não garantindo a integridade do processo eleitoral do próximo mês de Outubro. Analisando e respondendo a cada um dos pontos do comunicado:Ponto 1. O Movimento lamenta a incorrecção da informação prestada pelo Presidente da Mesa, certamente por esquecimento - sendo factual que as votações nas reuniões de AG eleitorais desde 2006 são realizadas através deste meio electrónico, é também verdade que há desde essa data associados que questionam este método de votação. Relativamente às reuniões de AG ordinárias, recordamos o Senhor Presidente da Mesa que esta metodologia só foi aplicada após a célebre reunião de AG de dia 27 de setembro de 2012, em que a votação por braço no ar chumbou cabalmente um Relatório e Contas do clube.Ponto 2. O Movimento questiona como pode confiar nos serviços do Sport Lisboa e Benfica quando durante anos ninguém suspeitou das fugas massivas de informação que se estavam a dar. Como se pode confiar nos serviços do Sport Lisboa e Benfica quando há notícias que na introdução do método exclusivo de compra online de bilhetes para os jogos do Sport Lisboa e Benfica, na condição de visitante, no site do Clube, associados do Clube conseguiram em tempo real alterar dados no site e desse modo adquirir os bilhetes? Como é possível confiar nos serviços informáticos do Sport Lisboa e Benfica quando os associados que conseguiram ultrapassar este mecanismo, disponibilizando-se inclusive, em reunião com uma das empresas responsáveis pelo site, a transmitir a informação de como o tinham feito, acabaram por verificar que o método encontrado para resolver os problemas inerentes à compra de bilhetes seria a criação de uma fila virtual que tem como única função ludibriar os associados? Como podem os sócios confiar na confidencialidade do sentido de voto exercido através de meios eletrónicos quando ainda recentemente o Chefe de Gabinete do actual Presidente da Direcção do Clube confessou, em artigo publicado no Jornal O Benfica, que sabe quantas Casas do Benfica costumam votar nas AGs eleitorais, informação essa que não é disponibilizada aos sócios e que apenas pode ser consultada por quem tem acesso ao sistema informático que gere a votação eletrónica?Pontos 3, 4, 6 e 7. O Movimento Servir o Benfica considera que o Presidente da Mesa da AG deve estar ao serviço do Clube e dos seus sócios e não de nenhuma candidatura em particular. O Movimento Servir o Benfica recorda que dois dos pilares fundamentais da sua candidatura são a TRANSPARÊNCIA e a TRADIÇÃO DEMOCRÁTICA e, nesse sentido, se o acto eleitoral não se processar exclusivamente em voto físico, enquanto associados do Sport Lisboa e Benfica, seremos obrigados a remeter uma comunicação prévia à Comissão Nacional de Protecção de Dados nos termos da lei, com o intuito de proteger direitos fundamentais dos sócios, designadamente a salvaguarda da privacidade dos dados e sentido de voto de todos os associados, com particular relevância para os associados atletas, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços do Sport Lisboa e Benfica.Ponto 5. O Movimento congratula-se por esta decisão e espera que a mesma seja aplicada já na próxima reunião de Assembleia Geral para votação do Relatório e Contas, algo não verificado na última reunião de Assembleia Geral realizada em Junho.Ponto 8. O Movimento concorda com o publicado e saúda a decisão.Ponto 9. O Movimento congratula-se igualmente com esta decisão, realçando que esta é uma posição em que a grande maioria dos associados do Clube se revê, demonstrando-se mais uma vez que os sócios do Sport Lisboa e Benfica unidos dificilmente serão vencidos. No entanto, o Movimento Servir o Benfica sublinha que uma intenção por si só é manifestamente insuficiente. O progresso de quem em junho assumia em resposta a diversos associados que não existiria cobertura da BenficaTV a este acto eleitoral é visível. A realização de um debate neste canal, com a elevação que o nosso amado Clube merece, é para o Movimento obrigatória e honrará a História democrática do Sport Lisboa e Benfica.O Movimento Servir o Benfica fará chegar por carta esta tomada de posição ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, esperando que o bom senso impere e seja possível evitar o recurso às entidades competentes, no sentido de garantir a integridade do processo eleitoral e a salvaguarda cabal do direito à privacidade dos associados do Clube. Exortamos as restantes candidaturas a juntarem-se a nós nesta luta pelo voto físico que tem por objetivos por um lado garantir a integridade do acto eleitoral e por outro possibilitar a existência de mais mesas de voto em Portugal Continental".