Movimento 'Servir o Benfica' reforça que irá apresentar candidato a 3 de agosto

O Movimento 'Servir o Benfica' reafirmou que irá apresentar um candidato à presidência do clube a 3 de agosto, depois da final da Taça de Portugal (que se disputa no primeiro dia do próximo mês).





"Ao longo dos próximos meses - estamos convictos - não vão faltar oportunidades para, com a elevação que o Sport Lisboa e Benfica merece, cada um apresentar o seu projeto, tendo nós a crença que será o nosso projeto e a nossa visão para o clube, o merecedor da confiança dos nossos associados em Outubro de 2020", pode ler-se no comunicado no Facebook do movimento."O Movimento SERVIR O BENFICA tem sido questionado, nas últimas horas, sobre um potencial envolvimento na candidatura à presidência hoje oficializada.Assim, reiteramos aos Benfiquistas que a candidatura do nosso Movimento será apresentada no dia 3 de Agosto conforme informámos no dia 8 de Julho. Antes disso existe um dérbi e uma Taça de Portugal para vencer.Aproveitamos esta mensagem para felicitar todos os Benfiquistas que vão apresentar a sua candidatura às eleições de Outubro. Não há melhor demonstração da vitalidade do clube do que esta.Ao longo dos próximos meses - estamos convictos - não vão faltar oportunidades para, com a elevação que o Sport Lisboa e Benfica merece, cada um apresentar o seu projecto, tendo nós a crença que será o nosso projecto e a nossa visão para o clube, o merecedor da confiança dos nossos associados em Outubro de 2020.Finalmente, DE TODOS UM: O SPORT LISBOA E BENFICA."