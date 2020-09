Movimento Servir o Benfica revela plano de gestão para o mandato

O Movimento Servir o Benfica revelou o plano de gestão para o mandato que se dispõe a cumprir a partir de outubro e até 2024, caso vença as eleições, depois de o mesmo já ter sido apresentado a 24 de agosto.

Documentos Plano de gestão do Movimento Servir o Benfica

A lista liderada por Francisco Benitez salientou que este programa é baseado em "ambição desportiva, tradição democrática e transparência". "Foi escrito com o nosso amor, mas é uma oferta do Movimento ao Sport Lisboa e Benfica. A todos os sócios do clube. O amor maior que nos une, que nos trouxe até aqui, e que, certamente, nos fará continuar. Assim se serve o Benfica!", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.