'Movimento Servir o Benfica' teme que separação de poderes na Luz seja "uma utopia"

"Passaram mais de vinte e quatro horas sobre as declarações do candidato e actual Presidente do clube, Sr. Luís Filipe Vieira, nas quais afirmou que o próximo acto eleitoral será descentralizado com uma mesa de voto em cada distrito de Portugal continental, conforme proposta do movimento Servir o Benfica.Congratulando-nos pelo actual Presidente estar connosco nesta luta mas não podemos considerar admissível que, passadas mais de vinte e quatro horas, o Presidente em substituição da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, não tenha vindo a público esclarecer estas declarações. Das três, uma: ou Luís Filipe Vieira exprimiu apenas um desejo; ou esta confirmação foi-lhe dada pela Mesa da Assembleia Geral antes de ter sido dada a qualquer outra candidatura ou, pior, LFV usurpou as funções do referido Presidente da Mesa da Assembleia Geral, provando aquilo que há muito se desconfia: no Benfica actual a separação de poderes e a independência de funcionamento dos diferentes órgãos sociais são uma utopia.Exige-se equidistância da Mesa da Assembleia Geral no processo eleitoral. Isso será respeitar todos os associados do clube. Da nossa parte continuamos a aguardar um esclarecimento cabal da Mesa da Assembleia Geral, sobre estas declarações continuando a apelar a quem a preside para garantir:- Voto exclusivamente físico;- Uma mesa eleitoral por distrito;- Eleição a realizar a um Sábado (24 ou 31 de Outubro);Esperamos que Virgílio Duque Vieira queira ficar reconhecido na história do clube pelo Presidente da Mesa que organizou o acto eleitoral mais participado da nossa gloriosa história e o primeiro realizado em todas as capitais de distrito. Naquilo que seria a demonstração cabal da expressão nacional do Sport Lisboa e Benfica e, por fim, num acto em que o vencedor será eleito sem qualquer dúvida sobre o processo eleitoral, só isso servirá o Sport Lisboa e Benfica.No fim, De muitos, UM, o Sport Lisboa e Benfica."