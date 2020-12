Movimento 'Servir o Benfica' vai apresentar proposta de alteração dos estatutos

O Movimento 'Servir o Benfica' vai apresentar uma proposta de revisão dos estatutos do clube da Luz, o qual envolve 14 medidas. O projeto será apresentado e explicado em detalhe nos próximos dias, sendo que depois será aberto à discussão dos sócios benfiquistas, podendo ainda acolher novos contributos. Após isso, a expectativa é que seja discutido e votado numa Assembleia Geral extraordinária.





De acordo com as alterações propostas, muitas deles já foram apresentadas na última campanha eleitoral, e vão desde a limitação dos mandatos dos órgãos sociais, uma norma que consagre que os equipamentos dos atletas do Benfica respeitem as cores fundadoras do clube ou a atualização do número de sócios de cinco em cinco anos, ao invés dos atuais 10 anos. O movimento 'Servir o Benfica' também pretende que o número de votos em função da antiguidade sofra alterações. De acordo com o explicado por João Leite "passa a ser um voto por cada cinco anos de filiação". Ou seja "ao fim de um ano o sócio tem um voto, ao fim de cinco anos tem dois votos e assim sucessivamente", assinalou.A obrigatoriedade das Assembleias Gerais se realizarem aos sábados, domingos e feriados também está contemplada no processo de revisão estatutária que será apresentado em breve, assim como a pretensão que os chumbos dos orçamentos e do Relarório e Contas do clube da Luz tragam consequências, ao contrário do que se tem assinalado até então.