Movimento Servir o Benfica vota às 18 horas e lamenta "mero ato administrativo"

O Movimento Servir o Benfica votará esta sexta-feira às 18 horas o Relatório e Contas 2019/20 no Estádio da Luz, uma hora depois de João Noronha Lopes e uma hora antes de Rui Gomes da Silva também estar no complexo dos encarnados. A lista encabeçada por Francisco Benitez lamenta que este seja apenas um "mero ato administrativo sem qualquer impacto para a gestão do clube".





"Urge alterar isto e dar sentido ao voto dos associados do clube: os únicos e verdadeiros donos do Sport Lisboa e Benfica. Dessa forma faz parte da nossa proposta de revisão estatutária a obrigatoriedade de uma segunda apresentação destes documentos no caso de reprovação pelos associados e, caso esse documento seja novamente chumbado, a convocação de eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica. É isto que para nós serve os interesses do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica é Nosso - dos sócios - ontem, hoje e sempre! Infelizmente, esta será mais uma AG sem a participação dos associados e se na AG de junho isso foi compreensível, face à pandemia que alterou o nosso dia-a-dia, desta vez, e passados três meses da última AG, não conseguimos entender como é que a Mesa da assembleia-geral não teve a astúcia de apresentar aos associados uma alternativa para os ouvir de viva voz", pode ler-se na mensagem publicada esta sexta-feira onde o movimento reinvindica ainda o voto exclusivamente físico, uma mesa eleitoral por distrito e a assembleia-geral eleitoral realizada a um sábado - 24 ou 31 de outubro.