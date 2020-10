Movimento 'Todos p’lo Benfica' formaliza candidatura às eleições do Benfica

Elementos do movimento ‘Todos p’lo Benfica’, liderado por Bruno Costa Carvalho, encontram-se no Estádio da Luz esta manhã para formalizar a candidatura às eleições do próximo dia 30.





O movimento é representado por Bernardo Crespo (candidato a 'vice' da direção), João Barão das Neves (presidente da MAG) e Bruno Filipe Costa (diretor de campanha e candidato ao Conselho Fiscal). No processo levam assinaturas que representam quase 12 mil votos.Antes de entrar, Barão das Neves sublinhou que a lista vai avançar, afastando a possibilidade de uma desistência. "É para ir até ao fim. Este grupo começou a pensar o Benfica em 2009. Queremos um Benfica melhor, que altere os seus estatutos, por exemplo."De referir que se Costa Carvalho não puder ser candidato a presidente da direção, avança Luís Miguel David no seu lugar.DIREÇÃOPRESIDENTEBruno Costa CarvalhoVICE-PRESIDENTESLuís Miguel David (subirá a nº1 em caso de rejeição de Bruno Costa Carvalho)João LoboBernardo CrespoPaulo SantosMaria SilvaMário CasinhasNuno TorcatoVICE-PRESIDENTE SUPLENTEHelder Matos FernandesMESA DA ASSEMBLEIA GERALPRESIDENTEJosé Barão das NevesVICE-PRESIDENTEVasco ReiSECRETÁRIONuno PeraltaSECRETÁRIOIsabel CrespoSECRETÁRIO SUPLENTEHugo CaseiraCONSELHO FISCALPRESIDENTEPedro MartinsVICE-PRESIDENTEJorge AlvesVOGAISAntónio Souza-CardosoBruno Filipe CostaRicardo RodriguesVOGAL SUPLENTEJoão Nunes