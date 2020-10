Mozer apoia Noronha Lopes

Carlos Mozer, antigo internacional brasileiro que vestiu a camisola do Benfica durante 5 temporadas, declarou apoio à candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.





"Participo a todos os sócios e simpatizantes do Glorioso Sport Lisboa e Benfica que estou solidário e apoiante do projeto de João Noronha Lopes, após ter conversado com ele e ele ter-me explicado os seus anseios, a sua vontade e a sua sede de conquista", justifica Mozer, que vê Noronha Lopes a levar o clube à "conquista de títulos importantes".As eleições do Benfica estão marcadas para 30 de outubro.