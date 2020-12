Mudança no futebol feminino do Benfica: Luís Andrade já não é o treinador

O Benfica anunciou que Luís Andade já não é o treinador da equipa de futebol feminino.



Comunicado



A Direção do SL Benfica entende que é chegado o momento de iniciar um novo ciclo já no arranque de 2021 e anunciará oportunamente a composição da equipa técnica que vai prosseguir o trabalho no ataque a todas as frentes competitivas nacionais na presente temporada desportiva.





O Clube agradece o compromisso e o empenho diário de Luís Andrade enquanto treinador no último ano e meio, no decorrer do qual lançou na equipa principal várias jovens da formação.O técnico fica associado a vários marcos positivos, nomeadamente à conquista da Supertaça de 2019 e à estreia meritória na Liga dos Campeões Feminina, encerrada com a eliminação nos 16 avos de final, bem como ao percurso que levou às finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga da época 2019/20 (que serão disputadas, já em janeiro, em Aveiro).Fruto da classificação atual na primeira fase da Liga BPI, Zona Sul, sob o seu comando técnico, o Benfica garantiu ainda o acesso à final four da Taça da Liga e lutará pela conquista do campeonato desta temporada.Obrigado, Luís Andrade, e votos de felicidades no futuro profissional!