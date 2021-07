Muita bola para animar o treino

Ao terceiro dia de trabalho no Seixal, Jorge Jesus fez rolar muita bola no relvado. Depois de algumas sessões mais viradas para a componente física, o técnico começou agora a dar aos jogadores aquilo que estes mais gostam: o contacto com o esférico.

Sempre com muita boa disposição a temperar o apronto, o grupo teve oportunidade de afinar a pontaria e dar trabalho aos guarda-redes. De resto, hoje é dia de nova dose dupla de treinos já com mira no primeiro ensaio desta pré-época, em jogo contra a equipa B, no fim-de-semana.