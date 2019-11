«Muita força campeão»: a mensagem do Benfica para André Gomes

O momento que está a chocar o mundo do futebol: André Gomes sofre grave lesão



O Benfica deixou uma mensagem de apoio a André Gomes que este domingo se lesionou com gravidade."O Sport Lisboa e Benfica deseja uma boa recuperação e as rápidas melhoras a André Gomes. Da parte de todos os Benfiquistas, muita força campeão."A fratura no pé ao 79 minutos do jogo com Tottenham André Gomes foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do atleta do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero. Veja aqui as imagens. André Gomes teve de ser retirado de maca do campo, sendo substituído pelo islandês Gylfi Sigurdsson, aos 84 minutos.