Mukhtar: «Ainda tenho arrepios quando falo do Jonas»

Hany Mukhtar passou pelo Benfica sem deixar grande marca, mas a verdade é que a passagem pelas águias acabou por ficar na memória do médio alemão. Especialmente por causa de Jonas, antigo avançado brasileiro pelo qual o atual jogador dos Nashville SC assume ter uma forte admiração.





"Ainda fico com arrepios quando falo sobre ele. Não era o jogador mais rápido, tecnicista ou dinâmico, mas nunca sabias o que esperar dos seus pés. Podias ser sempre surpreendido. Era ser muito divertido jogar com ele", assumiu o médio alemão, em entrevista ao portal alemão SPOX.Nessa mesma conversa, o antigo jogador das águias lembrou ainda como era viver em Lisboa. "Tinha uma qualidade de vida muito especial. Era muito bom, pois se quisesses podias ir à praia depois de um treino mais intenso sem ter de estar no carro uma data de horas. Ou então podias ficar simplesmente na piscina. O Weigl vai passar lá um bom período", assumiu.