Mulher de adepto hospitalizado em Coimbra diz que recebeu apoio da Académica e do Benfica

Joana Pereira, mulher do adepto do Benfica que sofreu uma fratura na coluna na sequência dos incidentes ocorridos sábado no Estádio Cidade Coimbra, contou à CMTV que foi contactada pelo Benfica e pela Académica, com ambos os clubes a disponibilizarem o seu apoio."A Académica foi logo a seguir ao sucedido. O Benfica contactou-me hoje de manhã a disponibilizar-se para o que fosse preciso", explicou.José Dinis, de 30 anos, está "em repouso absoluto" e só amanhã os médicos vão decidir se será operado. "Vamos aguardar pela decisão da equipa médica, ele está em boas mãos", disse Joana.