Mulher de Everton revoltada: «Não aceito que qualquer medíocre fale mal do meu marido, o problema não é ele»

Isa Ranieri, mulher de Everton, denunciou este sábado, através de uma storie colocada no Instagram, estar a ser alvo de ataques xenófobos no seu perfil naquela rede social, saindo igualmente em defesa do jogador do Benfica.





"Já passaram dos limites quando decidiram apelar para ataques xenófobos no meu perfil. Não vou aceitar que qualquer medíocre fale mal do meu marido, da minha família e principalmente nos condenarem por (graças a Deus) sermos brasileiros aqui em Portugal. Saibam uma coisa: o problema não é o Everton. O problema não é nenhum jogador. Saibam ver a situação de um todo, olhem por cima, vejam e conheçam realmente como é a rotina deles (...) Jogador precisa de apoio, precisa de ser colocado para cima e impulsionado no seu melhor. Não humilhado", escreveu."Eu não queria vir aqui e ter de falar nada. Mas já passaram dos limites quando decidiram apelar para ataques xenófobos no meu perfil. Não vou aceitar qualquer medíocre falar mal do meu marido, da minha família e principalmente condenar-nos por (graças a Deus) sermos brasileiros aqui em Portugal. Saibam uma coisa: o problema não é o Everton. O problema não é nenhum jogador. Saibam ver a situação de um todo, olhem por cima, vejam e conheçam realmente como é a rotina deles dentro de um clube para chegar e falar asneira. Jogador precisa de apoio, precisa de ser colocado para cima e impulsionado no seu melhor. Não humilhado. E antes fosse a humilhação de vocês, já que estão tão acostumados. Nunca me envolvi nesse tipo de confusão. Nem quero nem preciso. Mas tudo tem limite. E se for preciso passar para os meus advogados o perfil de cada um, saibam que o farei"