Mulher de Everton suspende conta no Instagram após polémica publicação

Isa Ranieri, mulher de Everton, suspendeu a conta no Instagram depois da polémica publicação que fez sábado em que defendeu que "o problema" do Benfica "não é nenhum jogador".





"Já passaram dos limites quando decidiram apelar para ataques xenófobos no meu perfil. Não vou aceitar que qualquer medíocre fale mal do meu marido, da minha família e principalmente condenar-nos por sermos brasileiros aqui em Portugal. Saibam uma coisa: o problema não é o Everton. O problema não é nenhum jogador. Saibam ver a situação num todo, olhem de cima, vejam e conheçam realmente como é a rotina deles dentro de um clube para chegar e falar asneiras", começou por referir, apelando depois à união dos adeptos encarnados: "Os jogadores precisam de apoio, de ser colocados para cima e impulsionados. Não humilhados. E antes fosse a vossa humilhação, já que estão tão acostumados."Record sabe que Isa Ranieri se referia a Jorge Jesus como responsável pela situação do Benfica.