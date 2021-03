Mulher de Lucas Veríssimo e o passado do central: «Comeu arroz com larvas? Sim... E dormia num balneário»

Lucas Veríssimo era um desejo de Jorge Jesus, chegou a Portugal no início de fevereiro e já se impôs como titular do Benfica. O central brasileiro deixou para trás cinco épocas no Santos, após um trajeto de superação e resiliência até se tornar profissional de futebol. Um passado que a mulher do jogador de 25 anos recordou, no Instagram, em resposta a perguntas de utilizadores naquela rede social.





"Se comeu arroz com larvas? Sim... Era isso ou passava fome! Dormia num balneário debaixo do urinol e ninguém sabia: Só contou aos pais depois de conseguir uma oportunidade de jogar na formação do Santos... E ainda há quem diga que foi sorte. Ele merece tudo o que conquistou e muito mais!", escreveu Amanda Farias."Tinha uma alimentação péssima. Comíamos aquele arroz velho, em que encontras até larvas mortas. Era aquele arroz com salsicha todos os dias. Feijão era muito raro. Tanto que, se pegarem numa foto minha dessa época, era muito magro. Aliás, quando cheguei ao Santos ainda estava fraquinho. A minha mãe ajudou-me muito. Trabalhava na roça a apanhar laranjas para me dar 50 reais por mês, para que pudesse ter transporte e comer melhor. Não contava aos meus pais o que se passava lá, senão iam mandar-me regressar rapidinho. Mantive o segredo e apeguei-me ao sonho, pois sabia que em algum momento iria chegar ao Santos", revelou o jogador, à imprensa brasileira, referindo-se ao período que passou no Linense, comojá contara em janeiro deste ano Ainda a viver no Brasil, Armanda Farias foi questionada sobre o facto de Lucas Veríssimo ter-se mudado de imediato para Portugal e diz que compreendeu e apoiou a decisão. "Fez o melhor para ele profissionalmente e eu entendo, era o momento dele e de alavancar a carreira", explicou.