Mulher de Salvio deixa mensagem enigmática: «Hoje vai ser um grande dia»

"Hoje vai ser um grande dia": a frase, seguida de um emoji com um coração e de uma pessoa a celebrar, foi publicada no Twitter pela mulher de Salvi e rapidamente levou a várias reações. As palavras de Magali Aravena foram interpretadas por alguns adeptos como estando a referir-se a uma vitória do Benfica esta quarta-feira frente ao Montalegre, na Taça de Portugal (20H45), mas houve quem apontasse ao anúncio da renovação de contrato de Salvio com o Benfica.Tal comoavança na edição de hoje, Luís Filipe Vieira chegou nas últimas horas a um princípio de entendimento com Salvio para a renovação de contrato com o internacional argentino. Depois da última reunião entre o presidente benfiquista e o empresário do jogador, Agustín Jiménez – as partes sentaram-se à mesa em Lisboa já no último dia 9 de novembro, na altura até com a ajuda do ex-assessor jurídico das águias, Paulo Gonçalves –, as negociações estavam congeladas e pouco fazia prever o prolongar do atual vínculo. No entanto, ao que o nosso jornal apurou, o extremo fez questão de sublinhar a Vieira que o seu desejo é seguir de águia ao peito. O responsável máximo das águias vincou então que desde início a sua vontade também era renovar com o dianteiro, de 28 anos, daí ter colocado em cima da mesa do empresário uma proposta de novo contrato válida por mais quatro anos, mas sem aumento salarial.Salvio recupera atualmente de uma lesão muscular na parede abdominal e é certo que falhará não só o embate de hoje em Montalegre, como também o do próximo domingo, com o Sp. Braga, na Luz. Por esta altura, diga-se, há até o risco de o extremo poder voltar apenas à competição em 2019, uma vez que, depois do embate com os arsenalistas, e até final do ano, só há lugar ao encontro com o Aves, para a Allianz Cup, dia 28.