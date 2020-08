Mulher partilha imagem de Cavani e deixa mensagem ao avançado

A contratação de Edinson Cavani pelo Benfica deve ficar fechada hoje, permitindo que o avançado possa viajar amanhã para Lisboa e esta terça-feira o uruguaio recebeu uma mensagem de apoio... especial. A mulher do avançado, Jocelyn Burgardt, partilhou esta terça-feira uma 'storie' no Instagram com uma fotografia ao lado do jogador. "Juntos", escreveu na imagem na qual o casal surge numa piscina.





Recorde-se que, tal comoavança na sua edição de hoje, Cavani encontra-se em Ibiza , Espanha, e não em Paris, que foi anunciado como o destino final da viagem que o avançado iniciou no domingo à noite, em Montevideu. De acordo com o que o nosso jornal apurou, o jogador uruguaio aterrou ontem em Madrid depois das 13h00 locais (12h00 em Portugal).De acordo com as nossas informações, em Madrid, o experiente jogador tinha um carro à sua espera na pista, que o levou diretamente para o jato particular, numa zona VIP do Aeroporto de Barajas. Seguiu-se então a viagem para Ibiza, juntando-se à mulher, Jocelyn Burgardt, e à filha de ambos, India. E é naquela ilha Balear que Cavani aguarda luz verde para rumar a Lisboa.