Munique de má memória para o Benfica

O embate de amanhã será o 5º do Benfica com o Bayern, em Munique, mas apenas o segundo no Allianz Arena. Palcos diferentes, mas sempre o mesmo desfecho: derrota das águias. A última, nos ‘quartos’ da edição 2015/16 da Champions, terminou com vitória dos alemães por 1-0, neste caso até em contraposição com as goleadas verificadas nos confrontos anteriores, esses sempre disputados no Estádio Olímpico da cidade.

Em 1995/96, o emblema da Luz perdeu ali por 4-1, com o único golo dos portugueses a ser apontado por Dimas no confronto da então denominada Taça UEFA. Antes, em 1981/82, na Taça dos Campeões Europeus, nova dose igual, agora com Nené a ser o único a deixar marca, tal como já fizera na goleada por 5-1 de 1975/76, dos quartos-de-final da dita prova. Ao todo, 13 golos sofridos em três jogos neste Olímpico [na foto], que agora acolhe uma exposição sobre os Jogos de 1972.