Mural na rotunda Cosme Damião conta com mais 20 figuras da história do Benfica

O mural na rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, cresceu. Foram 20 os ex-atletas encarnados que viram nascer um 'stencil' seu num local que até foi alvo de vandalização na última terça-feira.





Figuras do futebol e outros desportos, que fizeram história pelo Benfica como Zé Henrique, Chico Ferreira, Carlos Manuel, Costa Pereira, Cruz, Ricardo Gomes, Vítor Paneira, Valdo, Veloso, Cardozo, Cavém, Preud'homme, André Lima, António Bastos Lopes, José Torres, José Jardim, Valadas, José Maria Nicolau, Isaías e Mozer viram o seu busto ali pintado.As águias explicaram isso mesmo na publicação 'News Benfica', garantindo que a vandalização "motivou a fazer mais"."Ainda recentemente acordámos um dia com a notícia de que a Rotunda Cosme Damião havia sido embelezada com um mural de apoio ao nosso clube. Este mural incluía o nosso emblema, uma frase inspiradora "Ousem um lugar na nossa história", que serve não só a atletas, treinadores e dirigentes, mas também a todos os profissionais que servem o Benfica, e o rosto stencilizado de vinte glórias benfiquistas. Ontem de manhã fomos surpreendidos com a triste notícia da vandalização desse mural durante a noite anterior. Porém, a restauração não tardou. Ao final da manhã de ontem já o mural se encontrava livre de gatafunhos e rabiscos. E o autor, ou autores, não se limitaram à limpeza, encontrando no ato desprezível da noite anterior a motivação para ampliar o leque de atletas homenageados, acrescentando vinte stencils, e assim tornando ainda mais emblemática aquela rotunda que dá acesso ao parque sob o nosso magnífico estádio. Sujaram e vandalizaram... limpámos e ainda nos motivou a fazer mais!", pode ler-se na newsletter dos encarnados.