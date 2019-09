Mural vandalizado junto ao Estádio da Luz

O mural junto ao Estádio da Luz com as imagens de Cosme Damião e Eusébio apareceu vandalizado com letras a verde e que apontam para que o vandalismo tenha sido feito por adeptos do Sporting. "Sporting sempre" e "NN Gays" foram alguns dos dizeres escritos no mural que se localiza por baixo de uma das passagens pedonais que termina junto ao recinto das águias.