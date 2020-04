Museu Benfica chega a casa dos portugueses

O Museu Benfica está fechado devido à pandemia do coronavírus, mas algum do acervo que ali se encontra, está a ser dado a conhecer através de várias plataformas. A notícia foi divulgada na 'News Benfica' das águias, onde se revela "uma iniciativa que promove a disponibilização de materiais e atividades para toda a família no site do museu".





"Estão disponíveis, para download, materiais construídos pelo serviço educativo do museu como, por exemplo, troféus, bolas de futebol, camisolas 3D, entre muitos outros objetos. A iniciativa poderia ser exclusivamente dedicada às faixas etárias mais jovens, mas optou-se por alargar o leque de destinatários. Além de desenhos para colorir e máscaras que se podem recortar e usar das mais variadas formas, foram ainda disponibilizados, e continuarão a ser, artigos da secção do Património Cultural publicados no jornal O Benfica. Neles constam várias histórias ligadas ao Clube e ao dia a dia do museu e de todos os que trabalham em prol da Direção de Património Cultural do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se na 'News Benfica'.