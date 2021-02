Museu Benfica Cosme Damião promove passeio guiado online no domingo

O Museu Benfica Cosme Damião irá promover um passeio guiado online já no domingo, dia do 117º aniversário do emblema da Luz, a partir das 16 horas. O evento que acontecerá através da plataforma Zoom requer a inscrição prévia e terá a duração de 45 minutos, permitindo conhecer de forma grátis vários episódios da história encarnada.





Além disso, o museu que se encontra atualmente fechado por força da pandemia e do confinamento tem levado a cabo várias outras iniciativas como a disponibilização de materais educativos, lúdicos e jogos vocacionados para crianças que podem ser consultado através do site oficial. Aos adultos, o Museu Benfica Cosme Damião permite a leitura de artigos de história publicados na secção do património creultural no jornal "O Benfica", disponibilizando wallpapers entre outros eventos.