Museu Benfica Cosme Damião revela iniciativas para Dia Internacional dos Museus

O Museu Benfica Cosme Damião revelou que vai levar a cabo uma programação diferente para celebrar o Dia Internacional dos Museus que se assinala já esta terça-feira. O tema do dia comemorativo é 'O futuro dos museus: recuperar e reimaginar".





Os encarnados descrevem no site oficial que "os visitantes poderão assistir à apresentação do projeto #MuseuBenficaEmCasa, um dos resultados da transformação digital do museu motivada pela pandemia". Existirão três diretos através do Instagram a partir dos Centro de Documentação e Informação, o Departamento de Reserva, Conservação e Restauro e o Serviço de Mediação e Educação, estando também previsto o lançamento de um artigo sobre como a pandemia incentivou a transformação da atividade do espaço inaugurado em 2013.