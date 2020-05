Museu Benfica reabre na segunda-feira

O Museu Benfica - Cosme Damião irá reabrir na próxima segunda-feira, 25 de maio, após um período de 75 dias encerrado, devido à pandemia de coronavírus.





Segundo o comunicado do clube encarnado "estão agora reunidas as condições de higiene e segurança para assegurar que ninguém, colaboradores e visitantes, será colocado em risco", por isso são adoptadas uma série de medidas, incluíndo o uso obrigatório de máscara no interior das instalações e a redução do número de visitantes permitido em simultâneo na exposição.O Benfica refere ainda que terá à disponibilização solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos; recomendando o respeito para com a distância de segurança (2 metros), circulação pelos percursos designados e pela lotação máxima dos espaços assinalados."As visitas serão livres com cumprimento da distância de segurança entre visitantes e/ou grupos unifamiliares", enquanto as "visitas guiadas serão limitadas a 5 pessoas ou grupos unifamiliares, com a devida marcação prévia obrigatória", que será feita através de e-mail (museu@slbenfica.pt).