Museu e Estádio da Luz abrem ao público de forma gratuita no sábado

O Museu Benfica - Cosme Damião e o Estádio da Luz vão ter entradas gratuitas no próximo sábado, dia 22 de maio, entre as 18h e as 22h, em virtude das comemorações da Noite Europeia dos Museus, "um evento que resultou de uma proposta, em 2005, do Ministério da Cultura e da Comunicação de França, e que recebeu o apoio do ICOM - International Council of Museums", como se lê no comunicado do Benfica.





Os visitantes podem levantar os bilhetes na loja oficial do clube, na Luz, até às 19h desse mesmo dia. A partir daí, os bilhetes estão disponíveis na porta 17 do estádio.Eis as iniciativas em causa, divulgadas pelas águias.1. Apresentação da exposição Unfolding – O Outro Lado do Acervo. Uma exposição pop-up dedicada ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Documentação e Informação e pelo Departamento de Reserva, Conservação e Restauro do Clube. Nela constarão objetos e documentos nunca antes vistos pelo público"2. Visitas guiadas temáticas dedicadas à Taça de Portugal. Com duas sessões, às 19h e 21h, na véspera da final vamos explorar a história de uma das competições mais emblemáticas do futebol português e que faz vibrar adeptos de Norte a Sul do país. A marcação prévia é obrigatória"3. O restaurante Luz by Chakall marcará presença no evento com distribuição de bebidas pelos visitantes e oferta de um café e pastel nata no seu espaço.