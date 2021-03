Naming do Estádio e Benfica Campus: águias anunciam parceria exclusiva

O Benfica assinou um acordo exclusivo com, a WME Sports, empresa norte-americana que ficará encarregue de vender os 'naming rights' do Estádio da Luz e do Benfica Campus. A informação foi divulgada pelo clube encarnado.





"O acordo permitirá que a WME Sports represente dois dos mais prestigiados ativos do futebol europeu: o Estádio do Benfica e a academia de Formação do Benfica", explicam as águias."A WME Sports trabalha em estreita colaboração com a rede de negócios da Endeavor, incluindo a IMG, líder mundial em desporto, eventos, moda e comunicação social, e a Endeavor Analytics, que fornece dados de análise a marcas, ligas e equipas de topo. A Endeavor representa ainda várias marcas desportivas, atletas, estrelas de cinema e outras celebridades nos Estados Unidos da América", pode ainda ler-se no site dos encarnados.Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, considerou "uma mais-valia trabalhar com a prestigiada agência WME Sports". "Estamos empenhados em encontrar os parceiros certos para os nossos dois ativos mais preciosos, o Estádio e a academia. Isto faz parte da nossa estratégia para continuar a posicionar o Benfica como um clube verdadeiramente internacional com um alcance global, assegurando que maximizamos o potencial da nossa marca."Já Karen Brodkin, co-responsável da WME Sports e EVP de Estratégia e Desenvolvimento de Conteúdo na Endeavor, acrescentou: "Estamos entusiasmados com a nossa parceria com o Benfica e por representar dois dos ativos mais singulares do futebol europeu. O icónico Estádio da Luz e a premiada academia de produção de estrelas do clube proporcionam não só uma oportunidade para as marcas se ligarem a milhões de adeptos de futebol em todo o mundo, mas também aos seis milhões de turistas que visitam a vibrante capital de Portugal todos os anos. Estamos ansiosos por utilizar a nossa experiência internacional na promoção de imóveis desportivos para encontrar os parceiros estratégicos certos para estes prestigiados ativos."