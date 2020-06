Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica e candidato à presidência do clube, aponta o dedo à falta de transparência no sistema de voto eletónico utilizado e anuncia que não votará na Assembleia Geral Ordinária marcada para esta sexta-feira.





"Democracia. Não votarei amanhã porque não acredito na transparência do sistema de voto eletrónico utilizado pelo Benfica! Fazê-lo, seria atestar a sua validade, legitimando quem, em outubro, o quer utilizar novamente", apontou Rui Gomes da Silva no Twitter, partilhando o seu texto de opinião publicado esta quinta-feira no JN.A reunião magna do Benfica realiza-se amanhã e tem como ponto único deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção de Luís Filipe Vieira, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/2021.A votação decorrerá presencialmente no Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz, entre as 17h30 e as 22h, sendo a entrada feita pela Porta 12.