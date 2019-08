«Não estamos preparados para nos voltarmos a sentar a uma mesa de trabalho com o FC Porto»

Domingos Soares de Oliveira sublinhou esta quinta-feira que o Benfica ainda está "minimamente" preparado para se sentar à mesa com o FC Porto. Numa longa entrevista à revista 'Exame', o CEO do Benfica fala mesmo num "G1" composto unicamente pelos encarnados, por comparação com o G15, que "exclui os três principais clubes portugueses", e o G2 que junta Sporting e dragões.





"A situação tem vindo a degradar-se e não é apenas entre os três principais clubes. O que nós assistimos nos últimos anos foi à criação de um grupo chamado G15, que exclui de alguma forma os três principais clubes portugueses. Não conheço nenhuma situação assim a nível europeu. Mas temos este G15, não sei se este grupo ainda está vivo ou não. Depois, temos um grupo, que eu chamo G2, que é uma maior proximidade entre FC Porto e Sporting, e ainda temos o G1, o Benfica, que, de alguma forma, não está nem num grupo nem noutro e que vai fazendo o seu próprio caminho. (...) As mudanças de liderança que ocorreram do lado do Sporting geram naturalmente um movimento de maior abertura para que possamos discutir. A atual presidência do Sporting tem tido um discurso mais construtivo quando estamos sentados à mesma mesa, por vezes menos construtivo quando é preciso falar aos adeptos. No geral, acho que não estamos minimamente preparados para nos voltarmos a sentar a uma mesa de trabalho com o FC Porto. Há reuniões aos níveis mais operacionais, e aí estamos todos metidos ao barulho; a um nível de maior responsabilidade e de sentido de Estado, acho que ainda não estamos preparados para isso", afirmou.