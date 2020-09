«Não faz sentido»: Rui Rio critica António Costa por apoiar Luís Filipe Vieira

O presidente do PSD, Rui Rio, consideriou este sábado que a inclusão do primeiro-ministro, António Costa, na Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica "não faz sentido". À saída da primeira reunião do Conselho Consultivo do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Coimbra, o líder dos sociais democratas defendeu que quem desempenha cargos políticos no Governo deve abster-se de tomar posição.





"Sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me. Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso", afirmou citado pelo 'Jornal Económico'.E prosseguiu: "O futebol é sobretudo emoção e a política tem uma componente de emoção, porque somos todos homens e mulheres, mas acima de tudo tem de ter racionalidade e não deve ditada por motivos de ordem emocional ou por motivo de simpatia clubística. Nada disto faz sentido. O ideal é quando estamos em cargos políticos no Governo devemo-nos abster [de tomar uma posição]".