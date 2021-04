«Não foi o melhor momento para Vlachodimos expressar a sua indignação"

As palavras de Vlachodimos à imprensa grega continuam a fazer correr muita tinta. A entrevista que concedeu, após o jogo da seleção helénica com a Geórgia, afirmando estar preparado para deixar o clube da Luz, desagradou a Jorge Jesus. "Da minha parte, castigo não tenho para lhe dar. Se estivesse a jogar tirava-o da equipa, era esse o castigo. Porquê? Para ele e para todos. Não autorizo que me perguntem por que é que não jogam. Eu é que sou o treinador", disse ontem o treinador dos encarnados em conferência de imprensa. Já hoje, Ricardo Esteves, antigo jogador de Benfica e Marítimo, diz entender a frustração do guarda-redes, mas sublinha que o momento de a manifestar é que pode não ter sido o melhor.





"Compreendo perfeitamente o seu sentimento porque foi um jogador que deu muito ao Benfica, que tem sido titular desde que chegou, deu muitos pontos ao Benfica. De um momento para o outro deixar de jogar deixa um jogador frustrado, porque o rendimento do Vlachodimos no Benfica tem sido exemplar de um bom guarda-redes. Tem algumas limitações, mas das épocas que o Vlachodimos fez no Benfica, o saldo é muito, muito positivo. Penso que não vai afetar o balneário do Benfica, mas penso também que não foi o melhor momento para expressar a indignação", afirmou à Rádio Renascença.