«Não há motivo para que se ponha a mínima questão sobre a continuidade de Rui Vitória»

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, mantém a confiança em Rui Vitória e na sua opinião não fazia qualquer sentido estar a mudar agora de treinador."[Rui Vitória] é um treinador que tem dado muitas oportunidades aos jogadores que saem do Caixa Futebol Campus. Como benfiquista e como dirigente do Benfica, respeito. Tenho partilhado muitas opiniões no meu meio que são fortemente positivas em relação ao treinador e não há motivo para que se ponha a mínima questão sobre a sua continuidade do treinador. O Benfica é um clube estável e não fazia sentido, na minha opinião, haver qualquer tentativa de o treinador sair. Não fazia o mínimo sentido estar a mudar de treinador agora", afirmou o dirigente à Antena 1, à margem do jantar comemorativo do 15.º aniversário da presidência de Luís Filipe Vieira, declarações só esta quarta-feira reproduzidas.Varandas Fernandes apela ainda à união dos benfiquistas e lembra que Rui Vitória tem apostado em muitos jovens jogadores da casa e a aposta tem sido certeira: "A renovação do Benfica faz-se apostando muito nos seus atletas mais jovens que são nascidos e criados no Sport Lisboa e Benfica. Isso para nós é um orgulho ter atletas com 10, 11 ou 12 anos de Benfica. É essa a prioridade. Os benfiquistas só têm razões para estar juntos, o que nos separa não é o que está cá dentro, é o que está lá fora. São os nossos adversários, que temos que combater no campo, são os nossos rivais. Nós estamos suficientemente unidos para manter o clube cada vez mais forte e cada vez mais projetado a nível internacional."