«Não me recordo da última vez que estive com dirigentes do Benfica»

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, não confirmou a existência de um encontro com Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, em vésperas da decisão relativa à interdição do Estádio da Luz por quatro jogos Em declarações ao Porto Canal, o governante confirmou que já teve "várias vezes reuniões com vários dirigentes", mas sobre este caso em concreto não adiantou qualquer pormenor: "Já não me recordo quando foi a última vez que estive com dirigentes do Benfica, nem sei objetivamente quando é que saiu o castigo."Em todo o caso, João Paulo Rebelo fez questão de destacar que ele próprio tem zelado pelo cumprimento da lei no que respeita aos regulamentos de segurança nos recintos desportivos como ninguém o tinha feito anteriormente: "Quando me fala de clube em particular, o que posso dizer é que, se há Governo e secretário de Estado que faz cumprir a lei e faz com que todos cumpram a lei, nomeadamente no que diz respeito aos regulamentos de utilização e segurança obrigatórios nos recintos desportivos, designadamente no que respeita aos ditos grupos organizados de adeptos, esse secretário de Estado sou eu."Relativamente ao castigo aplicado ao Benfica, o governante deixou bem claro que qualquer comentário terá de ficar a cargo da FPF, remetendo-se ao silêncio. "Os castigos são da Federação, tem de perguntar à Federação e ao Conselho de Disciplina. O que diz respeito às coimas e aos processos levantados pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), isso corre sobre as mais diversas matérias e sobre os mais diversos clubes", apontou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.Recorde-se que os quatro jogos de interdição aplicados ao Estádio da Luz surgiram na sequência de uma queixa apresentada pelo Sporting relativamente ao apoio do Benfica a claques ilegais.