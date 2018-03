Rui Gomes da Silva voltou a criticar a política desportiva da SAD encarnada, considerando que será um erro voltar a vender jogadores chave no próximo verão. "Se continuamos a vender o bom e a comprar sem termos a certeza de poder vir a resultar vamos acabar por perder sempre", escreveu, no blogue Novo Geração Benfica, deixando mais um recado: "Eu não quero um Benfica todos os anos mais fraco a trabalhar com empresários todos os anos mais ricos!"

"Não quero eu, não querem os sócios! Há limites para as mudanças sucessivas e repetidas do 'é preciso vender/já não precisamos de vender/vamos ser campeões europeus com a formação/é preciso vender' e assim sucessivamente! Prefiro ter os jornais a dizer 'Benfica campeão europeu' do que 'Benfica campeão de vendas na Europa'!", prosseguiu.

