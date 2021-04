«Não se pode é jogar como montanha-russa»: a reação à vitória das águias frente ao Portimonense

O Benfica venceu em Portimão por 5-1 com uma das melhores exbições da época. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.





André Lima, ex-futsalista





“Houve dois momentos cruciais: o golo do Portimonense e a resposta do Benfica. Sei a diferença de ir para o balneário com 1-0 ou 1-1. A palestra é outra. O golo do Pizzi mudou tudo e depois há o 1-2 do Darwin. Não se pode é jogar como montanha-russa”.

“Quando o Benfica ganha gosto sempre, mas não percebo o que se passa. Houve dois Benficas, é completamente diferente na 2ª parte. O 1-1 é uma jogada bonita mas de vez em quando a defesa tem asneiras infantis. Ainda estou a digerir a derrota com o Gil...”



Vítor Martins, ex-futebolista

“A 1ª parte foi mal conseguida, mas o golo no último minuto deu ânimo. A 2ª parte começou bem e abriu caminho à vitória. Darwin abriu espaços e mexeu com o Benfica. O resultado foi justo. Quem é do Benfica acredita sempre na vitória.”