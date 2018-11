Com a derrota diante do Moreirense, por 3-1 , o Benfica sofreu a terceira derrota consecutiva (no conjunto de todas as provas) e igualou uma série negativa que não se via para os lados da Luz desde a temporada 2010/11.A última vez que tal sucedeu foi precisamente no arranque dessa época, com as derrotas diante do FC Porto, na Supertaça (0-2), e com Académica (1-2) e Nacional, para a Liga (1-2).