«Não tinha noção de que o Benfica jogava tanto»: Jesus impressionado ao rever finais da Liga Europa

"Depois de ter perdido aquelas duas finais, nunca mais as vi. E agora quando estive em Portugal várias televisões deram esses jogos e estive a ver. A ver como apaixonado do futebol e fiquei encantado. Não tinha noção de que o Benfica jogava tanto. Até fiz comparação para atual equipa do Flamengo e fiquei surpreendido pela qualidade do jogo com o Chelsea. O Benfica jogou mesmo muito. A equipa do Chelsea jogou toda de azul como o Belenenses.. Reduzimos o Chelsea a um clube muito pequenino. O resultado, como se sabe, foi outro", elogiou Jesus, na BTV.O técnico abordou depois a renovação por dois que se seguiu à famosa época do quase, em 2012/13, quando os encarnados perderam três finais em duas semanas."Para seres uma grande equipa, tens de chegar lá. E as grandes equipas chegam. As que não são grandes, nunca chegam lá. Nunca perdem. Estávamos nesse caminho. Lembro-me que estávamos próximos de poder ganhar tudo e tínhamos hipóteses. E perdemos Liga Europa, campeonato, Taça de Portugal… Havia a possibilidade de poder sair porque não tinha ganho. Mas há a diferença dos que não ganham e dos que não ganham mas chegam lá para tentar ganhar. Foi por isso que o presidente, com Domingos Soares Oliveira e Rui Costa me convidaram para mais 4 anos. Eu não quis, só quis mais dois. E nos dois anos seguintes ganhámos tudo em Portugal", sublinhou.