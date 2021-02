Nápoles atento a Nuno Tavares

Nuno Tavares continua na agenda da Nápoles. O jornal ‘Il Mattino’ assegura que o lateral tem sido observado pelos responsáveis do scouting do clube e que a direção do Nápoles pode avançar com uma proposta no verão.





A mesma publicação reconhece, no entanto, que a negociação não será fácil, pois a cláusula do defesa é de 88 milhões de euros.