Nápoles em cima de André Almeida

A campanha de André Almeida ao serviço do Benfica está a ser acompanhada de perto por parte do Nápoles, clube italiano que pode mesmo avançar com uma proposta pelo jogador do Benfica. A notícia foi ontem avançada pela imprensa italiana, que sublinha que este é o alvo principal para o lugar de Elseid Hysaj, defesa-direito cuja renovação com o emblema liderado por Carlo Ancelotti se apresenta bastante complicada.A polivalência de André Almeida é, segundo o portal Areanapoli, um dos motivos que fazem com que este seja um jogador muito bem referenciado junto dos responsáveis do Nápoles, que poderão encetar contactos pelo jogador. Refira-se que o internacional português de 28 anos se encontra no clube da Luz desde a temporada 2011/12, tendo sido o titular indiscutível no lado direito da defesa nas duas últimas temporadas, após a saída de Nélson Semedo. Nesta época, diga-se, apenas falhou o jogo com o Sertanense, sendo substituído por Corchia.