Nápoles insiste em Grimaldo e já falou com Jorge Mendes

Há muito que Alex Grimaldo é apontado como alvo do Nápoles e, ao que parece, a turma italiana ainda não esqueceu o jogador do Benfica. Segundo revelou esta quarta-feira o jornalista Ciro Venerato, da Rai Sport, os italianos terão recentemente entrado em contacto direto com Jorge Mendes, procurando tentar perceber as condições para uma eventual transferência do espanhol para a Serie A.





Em declarações à Radio Kiss Kiss Napoli, o jornalista adianta que o alvo prioritário dos napolitanos é Sergio Reguilón, mas as exigências do Real Madrid (25 milhões de euros) complicam essa possibilidade. O número dois na lista será Michal Karbownik, do Légia Varsóvia, um jogador bastante mais acessível, já que os polacos pedirão apenas cerca de 7 milhões de euros.Depois, como plano C, surge então Grimaldo, que curiosamente é aquele que exigiria um investimento mais avultado: Venerato fala em 28 milhões de euros. De acordo com o jornalista em causa, as exigências das águias são, tal como no caso de Reguilón, o grande entrave, mas a entrada em cena de Jorge Mendes poderá facilitar a operação. Grimaldo, refira-se, tem contrato com o Benfica até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.