Nápoles tem Ferro no topo da lista

Ferro aparece na linha da frente para reforçar o Nápoles já em janeiro, segundo noticiou a imprensa italiana. O defesa-central formado no Benfica, de 22 anos, é uma das alternativas a Kalidou Koulibaly, senegalês que é muito pretendido pelo Arsenal para a reabertura da janela de transferências no próximo mês. As relações entre águias e napolitanos, que conheceram um novo capítulo com a transferência de Carlos Vinícius no verão por 17 milhões de euros, podem facilitar um eventual negócio.

Certo é que o defesa já convocado por Fernando Santos para a Seleção Nacional (aguarda a estreia) tem sido um dos mais utilizados pelo técnico Bruno Lage. Em 2019/20, Ferro soma 21 encontros oficiais, superando os 18 da temporada de estreia, precisamente a transata. Os predicados do antigo capitão da equipa B não passam despercebidos em Itália mas também em Liverpool chamam a atenção.

O ‘Sport Witness’ garantiu que o central de 1,92 metros está na lista do Everton para o mercado de inverno, agora com Carlo Ancelotti ao leme dos toffees, após render Marco Silva no comando técnico. O centro da defesa é prioritário para o três vezes campeão da Europa de clubes, tal como o meio-campo e o centro do ataque, sendo que Ferro figura numa lista que o Everton pretende atacar para fazer concorrência a Yerri Mina e Mason Holgate. A fonte acima citada garantiu que o emblema inglês tem sido presença recorrente no Estádio da Luz e está agradada com os atributos do jogador, que renovou pelo Benfica até 2024 em outubro último e está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Na mesma zona de Inglaterra, é o rival Liverpool que vai estando de olho no parceiro de defesa, Rúben Dias. O camisola 6 renovou em novembro e sublinhou que "a cabeça sempre esteve onde tinha de estar".