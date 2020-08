Nashvile com opção de 3 milhões de euros por Cádiz

Jhonder Cádiz irá, tal como Record adiantou, prosseguir a sua carreira por empréstimo no Nashvile SC, da MLS. O emblema norte-americano fica com opção de compra no valor de 3 milhões de euros, sendo que, de imediato, pagará aos encarnados uma taxa de cedência de 500 mil euros.





No final, poderá então comprar o avançado.